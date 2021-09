Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Spaziergängerin findet Diebesgut - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Segeberg (ots)

Bereits am Samstag (25.09.2021) konnte im Philosophenweg im Bereich der Unterführung der Wittenberger Straße in Elmshorn um 07:14 Uhr durch eine 58jährige Spaziergängerin Diebesgut am Wegesrand festgestellt werden.

Durch die alarmierten Polizeibeamten wurden vor Ort Papiere gesichtet, die Aufschluss über den Tatort gaben.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist es in der Memeler Straße in Elmshorn zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in eine Kindertagesstätte gekommen. Hierbei betraten die Täter alle Räume des Bürotraktes.

Der Tatzeitraum dürfte zwischen Freitag, 24.09.2021, 20:00 Uhr und Samstag, 25.09.2021, 07:14 Uhr liegen.

Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Memeler Straße oder auch im Philosophenweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nehmen Ermittler unter der Rufnummer 04121- 803- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell