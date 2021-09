Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Mazda in Niendorfer Straße gestohlen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (25.09.2021) ist es in der Niendorfer Straße in Norderstedt zu einem Diebstahl eines Mazda 3 gekommen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen entwendeten Unbekannte zwischen 21:30 und 08:45 Uhr den grauen nicht zugelassenen Neuwagen von dem Gelände eines Autohändlers.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 040 52806-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell