Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Brand eines Toyotas

Bad Segeberg (ots)

In der vergangenen Nacht (27.09.2021) ist es in der Rabenstraße in Pinneberg zum Brand eines Pkws gekommen, zu dem die Kriminalpolizei nach möglichen Zeugen sucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Toyota gegen 03:25 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Motorraums in Brand.

Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden bei über 9.000 Euro liegen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Brandursache oder einem möglichen Verursacher liefern können.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter 04101 2020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell