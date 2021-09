Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch in Kirchengebäude

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (26.09.2021) ist es in der Straße Kirchenplatz zu einem Einbruch in die dortige Kirchengemeinde gekommen.

Nach derzeitigem Stand verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und öffneten anschließend mit einem Winkelschleifer einen Tresor.

Hierbei lösten die Täter gegen 01:00 Uhr die Feuermelder aus, woraufhin mehrere Rauchwarnmelder im Gebäude auslösten. Die Täter öffneten mehrere verschlossene Zwischentüren gewaltsam und rissen die aktivierten Melder von den Wänden.

Der Sachschaden ist erheblich und dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Aus dem Tresor wurde Bargeld entwendet.

Bereits am 29.08.2021 war es hier ebenfalls zu einem Einbruch gekommen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5006297

Ein Zusammenhang wird derzeit geprüft.

Aufgrund der Geräuschentwicklung durch den/die Täter erhoffen sich die Ermittler Hinweise von Zeugen.

Die Beamten der Kriminalpolizei Norderstedt bitten entsprechend um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 040 528060.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell