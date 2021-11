Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Angeblicher Messerschleifer überlistet Seniorin - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45478 MH-Speldorf:

Ein angeblicher Messerschleifer überlistete Donnerstagnachmittag (25. November) eine Seniorin. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 13 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür der 79-Jährigen auf der Graf-Bernadotte-Straße. Er weckte wohl das Interesse der Rentnerin, ihre abgestumpften Messer schleifen zu wollen. 400 Euro wollte er von ihr für seine Arbeit haben. Die Mieterin willigte ein und ließ den Mann in ihre Wohnung. Mit den Messern ging er zurück zu seinem Fahrzeug und ließ so die ältere Dame im Glauben, dass er dort ihre stumpfen Messer wieder auf Vordermann bringt. Mit den Messern kehrte der Mann zurück zur Wohnung. Mit dem ausgemachten Betrag war die Seniorin aber nicht einverstanden. Sie bot dem mutmaßlichen Schleifer 40 EUR an. Er nahm das Geld und verschwand in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später stellte sich heraus, dass die Messer in keiner Weise einen Schliff bekamen. Der Betrüger soll zirka 40 bis 50 Jahre alt und ungefähr 1,9 Meter groß sein. Er hat eine Halbglatze, fettige Haare, eine Zahnlücke oben rechts und leichte Stoppeln am Kinn. Zudem hat er eine leichte, korpulente Statur und soll ungepflegt aussehen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und einer blauen Jeans. Am linken Knie war die Hose zerrissen. Er sprach hochdeutsch und ist vermutlich Südländer. Hinweise bitte an das Präsidium unter der Telefonnummer 0201/829-0. / MUe.

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell