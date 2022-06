Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-West (ots)

Ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro ist die Folge eines Unfalls mit einer Stadtbahn, der sich am Mittwoch (22.06.2022) in der Bebelstraße ereignet hat. Ein 22-jähriger Fahrer eines weißen Seat fuhr gegen 20.40 Uhr die Bebelstraße in Richtung Vogelsang entlang. Als er verbotswidrig nach links in die Scheffelstraße abbog, kollidierte er mit einer Stadtbahn der Linie U29, welche ebenfalls in Richtung Vogelsang fuhr. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen waren der Stadtbahnverkehr sowie die Bebelstraße in Fahrtrichtung Vogelsang gesperrt.

