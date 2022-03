POL-MK: Altmetalldiebe im Gewerbegebiet Rosmart

Iserlohn (ots) - In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Straße Am Hang in zwei Fahrzeuge eingebrochen. Mit einer Doppelhacke hat ein unbekannter Täter das Fenster eines in einem Carport parkenden Pkw eingeschlagen. Am Morgen kam der Halter zu seinem Fahrzeug: Die Türen standen offen, der Wagen war durchwühlt, ...

mehr