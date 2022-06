POL-S: Beim Beladen Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte sind am Dienstagabend (21.06.2022) in eine Konditorei an der Böblinger Straße eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Täter gelangten zwischen 19.00 Uhr und 22.30 Uhr auf nicht geklärte Weise in die Räume der Konditorei und stahlen eine Kassenschublade samt mehreren Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 ...

