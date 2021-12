Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.12.2021.

Täter drangen in eine Gartenparzelle ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Erich-Ollenhauer-Straße, 26.11.2021, 16:00 Uhr-30.11.2021, 16:00 Uhr.

Unbekannte Täter drangen unter Gewaltanwendung auf eine Zugangstür in die Gartenparzelle ein und entwendeten daraus ein Pocket-Quad. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Täter drangen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Gebhardshagen, Auf der Kappe, 01.12.2021, 07:30-18:00 Uhr.

Die Täter wirkten gewaltsam auf ein Fenster ein und konnten somit in das Wohnhaus gelangen. Bei der Tatausführung erbeuteten sie insbesondere Bargeld und Schmuck und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 6.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

