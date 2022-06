Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Bremsmanöver einer Stadtbahn am Mittwochabend (22.06.2022) hat eine 85-jährige Frau schwere Verletzungen erlitten. Die 85-Jährige fuhr gegen 20.50 Uhr mit der Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Mönchfeld. Kurz vor der Haltestelle Olgaeck begab sie sich in Richtung Ausgang, um an der Haltestelle auszusteigen. Als die Stadtbahn plötzlich abbremste, kam sie zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Zeugen, insbesondere die anderen Fahrgäste und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

