Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Freitag dem 17.06.2022 kam es in Hermeskeil, An der Römerstraße, auf dem Parkplatz des Fitnessstudios "Hill-Fitness" zwischen 13:00 Uhr - 16:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Täter beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen Pkw und verließ die Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Gesucht wird ein vermutlich blauer Pkw mit einem mutmaßlichen Lackschaden an der linken Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil, unter der Telefonnummer 06503 91510 oder der E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell