Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in der Ortslage Freudenburg

Freudenburg (ots)

Am Freitag, 17.06.2022 kam es in der Zeit von ca. 08:00 Uhr bis 19:30 Uhr in der Ortslage Freudenburg auf einem nahegelegenen Parkplatz der Burgstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer eines roten Fahrzeugs touchierte vermutlich beim Ein-oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten weißen SUV der Marke Hyundai Santa Fee mit Saarburger Kennzeichen. Im Anschluss an den Verkehrsunfall entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Daten zu hinterlassen. Am Hyundai entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden an der Fahrzeugfront in Höhe von ca. 3000EUR.

Die Polizei Saarburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugenhinweise werden tel. erbeten an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell