POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (22.06.2022) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den 24-Jährigen gegen 23.45 Uhr am Leonhardsplatz und fanden zirka zwei Gramm in Alufolie verpacktes Marihuana sowie fünf Kokainplomben bei ihm. Plötzlich soll der Mann in Richtung Marktplatz davongerannt sein und auf seiner Flucht mehrere mit Marihuana und Kokain gefüllte Tütchen fallen gelassen haben. Die Polizisten verfolgten den 24-Jährigen und nahmen ihn im Bereich des Marktplatzes fest. Zur Überprüfung des Fluchtwegs setzten die Beamten auch einen Rauschgiftspurhund ein. Bei der anschließend richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten drei weitere Kokainplomben sowie mehr als 400 Gramm Marihuana. Der 24-jährige deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags (23.06.2022) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

