Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist belästigt Frauen in Stadtbahn

Stuttgart-Mönchfeld (ots)

Ein 30-jähriger, alkoholisierter und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Deutscher hat am Freitag (24.06.2022) in der U 7 die 46-jährige Stadtbahnfahrerin und eine in der Bahn mitfahrende 41-Jährige sexuell belästigt. Gegen 18:15 Uhr entblößte sich der Mann an der Endhaltestelle Mönchfeld vor den beiden Frauen, indem er seine Jogginghose nach unten schob und den Frauen mehrfach sein Geschlechtssteil zeigte. Polizeibeamte konnten den Mann noch an der Haltestelle festnehmen. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell