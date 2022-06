POL-RTK: +++Ladendieb schlägt mit Stock nach Ladendetektiv+++Betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen+++Motorradfahrer schwer verletzt+++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Ladendieb schlägt mit Stock nach Ladendetektiv, Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Dienstag, 21.06.2022, 11:00 Uhr

(wie) In Bad Schwalbach wurde am Dienstag ein Ladendieb erwischt, er schlug mit einem Stock nach dem Detektiv. Ein Ladendetektiv beobachtete einen 51-Jährigen beim Diebstahl von alkoholischen Getränken und Lebensmitteln in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Als er den Mann ansprach und festhalten wollte, wehrte dieser sich gegen den Detektiv und versuchte sich loszureißen. Schließlich schlug der Mann sogar mit einem Gehstock nach dem Ladendetektiv. Er konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beamten stellten die Identität des 51-Jährigen fest und entließen ihn danach. Er muss sich nun wegen Diebstahls und versuchter, gefährlicher Körperverletzung verantworten.

2. Weidezaun beschädigt, Rinder entwichen, Hünstetten, Junghof, Montag, 20.06.2022, 17:00 Uhr bis Dienstag, 21.06.2022, 07:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter einen Weidezaun bei Hünstetten derart beschädigt, sodass Rinder entweichen konnten. Die Unbekannten hatten in der Feldgemarkung vom Junghof in Richtung der B 417 einen Weidezaun an mehreren Stellen durchschnitten. Wegen der Beschädigungen konnten die sechs Rinder von der Weide entweichen und sich entfernen. Sie konnten aber alle wieder eingefangen werden. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06124/ 7078-0 um Hinweise zu den Vandalen.

3. Betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, Niedernhausen, Ahornstraße, Mittwoch, 22.06.2022, 02:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zog die Polizei in Niedernhausen eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr. Die 40-Jährige geriet mit einem Audi in der Ahornstraße in eine Verkehrskontrolle. Da die Beamten bei ihr deutliche Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch feststellten, führten sie einem Atemalkoholtest bei ihr durch. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 1,6 Promille. Die Frau wurde festgenommen und ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Nachdem auch ihr Führerschein sichergestellt war, wurde die 40-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

4. Imbiss von Einbrechern heimgesucht, Lorch, Rheinuferstraße, 19.06.2022, 20.00 Uhr bis 21.06.2022, 09.40 Uhr,

(pl)Zwischen Sonntagabend und Dienstagvormittag wurde ein Imbiss in der Rheinuferstraße in Lorch von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Imbiss und entwendeten hieraus eine Gasflasche sowie diverse Lebensmittel. Hinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

5. Motorradfahrer schwer verletzt, Bad Schwalbach, Landesstraße 3037, 21.06.2022, 13.30 Uhr,

(pl)Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der L 3037 bei Bad Schwalbach schwer verletzt. Der 18-Jährige fuhr gegen 13.30 Uhr mit seiner Yamaha von Wiesbaden kommend hinter einer 54-jährigen Autofahrerin die Landesstraße in Richtung Bad Schwalbach entlang. Als die 54-Jährige dann abbremste, um mit ihrem Opel nach rechts auf einen Parkplatz einzubiegen, bemerkte dies der Motorradfahrer offensichtlich zu spät und fuhr auf das Heck des Wagens auf. Durch den Aufprall erlitt der 18-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

