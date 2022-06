POL-RTK: Vermisstes Mädchen aus Idstein wieder zurück

Bad Schwalbach (ots) - 18.06.2022, 11:23 h auf der K 530 von Dörscheid kommend in Richtung Aarbergen-Rückershausen. Der 53jährige Motorradfahrer aus den Niederlanden befuhr in einer vierköpfigen Gruppe die K 530 aus Dörscheid kommend in Richtung Rückershausen. Im Bereich der Unfallstelle kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke mit dem Hinterrad. Infolge ...

mehr