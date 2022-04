Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Rad löst sich vom Anhänger

Kirchen (ots)

Am 25.04.2022, gegen 16:15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Lkw-Fahrer mit Anhänger die L 280 aus Richtung Niederfischbach kommend in Richtung Kirchen. Im Verlauf der Strecke löste sich plötzlich aufgrund eines technischen Defektes ein Rad vom Anhänger des Gespanns. Das Rad rollte anschließend in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte gegen einen entgegenkommenden Pkw. Es entstand leichter Sachschaden; verletzt wurde niemand.

