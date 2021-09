Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rauch im Treppenhaus

Werdohl (ots)

Am 11.09.2021 kam es gegen 19:40 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Osemundstraße. Dort hatte ein unbekannter Täter die gelagerten Pakete und Kartons angezündet und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge war auf den Qualm im Treppenhaus aufmerksam geworden und hat mit dem Einsatz eines Feuerlöschers schlimmeres verhindert. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Hinweise an die Polizei Werdohl unter 02392-9399-0. (Becks)

