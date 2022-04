POL-PDNR: Sachbeschädigung an einer Kunstskulptur

Linz am Rhein (ots) - Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen versuchten unbekannte Täter die Eingangstüre einer podologischen Fachpraxis in der Straße Am Schoppbüchel aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch schlug fehl. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen ...

mehr