Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Tuner und Poser im Visier

Mittelbaden (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg hatten am Freitagabend ein Auge auf die "Poser- und Tuningszene" im südlichen Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg geworfen. Hierbei konnten sieben Mal technische Veränderungen festgestellt werden, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zum einen konnte ein Golf in Kehl-Eckartsweier genauer unter die Lupe genommen werden, an welchem diverse Umbauten am Fahrwerk, der Abgasanlage und der Rad-Reifen-Kombination durchgeführt wurden. Bei der Kontrolle wurde dann festgestellt, dass zwar alle Umbauten durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen auf Zulässigkeit überprüft wurden, der Fahrzeughalter aber die notwendige Änderung der Fahrzeugpapiere nicht veranlasste. Dies führte somit zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, einer Ordnungswidrigkeitenanzeige und der Untersagung der Nutzung des Fahrzeugs im öffentlichen Verkehrsraum. In Lahr konnten fünf Fahrzeuge kontrolliert werden, welche ebenfalls durch technische Veränderungen ihre Betriebserlaubnis verloren. Auch hier wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. Zu guter Letzt fiel einer Streifenbesatzung ein schwarzer BMW auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße wegen seines Geräuschverhaltens auf. Die daraufhin durchgeführte Standgeräuschmessung von 94 Dezibel, anstatt der in den Fahrzeugpapieren eingetragenen 77 Dezibel, in Verbindung mit dem Endoskopeinsatz, ergaben Hinweise auf eine technische Veränderung der Abgasanlage, welche durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen überprüft werden muss. Dieses Fahrzeug wurde direkt aus dem Verkehr gezogen und bei der Polizei verwahrt.

