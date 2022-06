Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau, B415 - Unfall bei Einsatzfahrt

Schwanau, B415 (ots)

Am Samstagnachmittag war eine Streife vom Verkehrsdienst Offenburg auf der B415 von Lahr in Richtung Schwanau mit Sondersignalen zu einem Einsatz unterwegs. Kurz vor 16 Uhr fuhren die Beamten bei Rotlicht einer Ampelanlage auf Höhe der Anschlussstelle Lahr in den Kreuzungsbereich ein. Als gleichzeitig eine 51-jährige KIA-Fahrerin bei Grünlicht nach links in Fahrtrichtung Lahr abbog, kam es zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

