Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Baumaschinen von Autobahnbaustelle gestohlen, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 27.04.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 28.04.2022, 07:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden Baumaschinen von der Autobahnbaustelle an der A 3 gestohlen. Unbekannte Täter hatten offensichtlich in der Baustelle zwischen der Tank- und Rastanlage Medenbach und der Anschlussstelle Niedernhausen die Tür eines Containers aufgebrochen. Aus dem Inneren entwendeten sie dann drei schwere Baumaschinen. Wie diese abtransportiert wurden ist nicht bekannt. Der Einbruch in den Container wurde am Donnerstagmorgen von den ersten Arbeitern entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0611/345-4140 um Hinweise.

