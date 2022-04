Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Fußballfans von Personengruppe attackiert +++ 42-Jähriger von Unbekanntem geschlagen +++ Verdächtige Person löst Polizeieinsatz aus +++ Großraummülltonnen in Flammen

Wiesbaden (ots)

1. Zwei Fußballfans von Personengruppe attackiert, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 28.04.2022, 23.40 Uhr,

(pl)In der Dotzheimer Straße wurden am späten Donnerstagabend zwei 27 und 28 Jahre alte Fußballfans von einer größeren Personengruppe attackiert und verletzt. Der 27-Jährige und der 28-Jährige standen gegen 23.40 Uhr gemeinsam mit einem Freund an der Bushaltestelle Kleinfeldchen und gaben Fußballlieder von sich. Währenddessen seien sie von drei jungen Männern angepöbelt worden, zu denen sich dann noch weitere Männer gesellten. Die Gruppe, bestehend aus nun etwa acht oder neun Personen, sei dann auf die drei Freunde losgegangen und habe im weiteren Verlauf auf die beiden Geschädigten eingeschlagen. Bei dem Angriff sei neben Fäusten auch ein Schlagstock zum Einsatz gekommen und ein Messer als Drohmittel eingesetzt worden. Aufgrund der bei dem Angriff erlittenen Verletzungen musste einer der Geschädigten stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Der zweite Verletzte wurde ambulant versorgt. Die Angreifer sollen alle männlich, um die 16 bis 19 Jahre alt gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Die Person mit dem Schlagstock und dem Messer habe einen grauen Pullover, eine blaue Jeans und eine "Gucci" Baseballmütze getragen. Zwei weitere Person aus der Gruppe sollen zum einen mit einem rot/orangefarbenen Adidas Jogginganzug und zum anderen mit einem blauen Trainingsanzug bekleidet gewesen sein. Zu den anderen Angreifern liegt keine weitere Beschreibung vor. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. 42-Jähriger von Unbekanntem geschlagen, Wiesbaden, Bismarckring, 29.04.2022, 03.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag wurde ein 42-jähriger Mann im Bismarckring von einem unbekannten Täter angegriffen. Der Angreifer soll den Geschädigten gegen 03.10 Uhr mit Schlägen attackiert haben. Hierbei habe der Täter auch einen unbekannten Gegenstand als Schlagmittel eingesetzt. Der 42-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Er beschreibt den Angreifer als ca. 1,70-1,80 Meter groß. Getragen habe der Täter eine schwarze, glänzende Steppjacke, eine schwarze Kapuze, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

3. Verdächtige Person löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Taunusstraße, 28.04.2022, 21.10 Uhr,

(pl)Ein 49-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in der Wiesbadener Innenstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Polizei wurde gegen 21.10 Uhr von mehreren Personen gemeldet, dass ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand durch die Taunusstraße laufen und laute Drohungen sowie volksverhetzende Äußerungen von sich geben würde. Die verständigten Polizeikräfte konnten die beschriebene Person zeitnah festnehmen und den mitgeführten Gegenstand sicherstellen. Hierbei handelte es sich um ein Plastikteil welches "Klickgeräusche" abgibt. Der 49-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine psychische Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden.

4. Großraummülltonnen in Flammen,

Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim, 29.04.2022, 04.30 Uhr bis 05.30 Ihr,

(pl)Am frühen Freitagmorgen wurden im Bereich Kostheim und Kastel mehrere Großraummülltonnen durch drei Brände beschädigt. Gegen 04.30 Uhr wurde im Otto-Suhr-Ring der Brand einer Großraummülltonne gemeldet. In der Steiner Straße standen kurz hintereinander an zwei verschiedenen Örtlichkeiten Mülltonnen in Flammen. Die beiden Brände, bei welchen insgesamt fünf Mülltonnen beschädigt worden sind, ereigneten sich gegen 05.15 Uhr und 05.30 Uhr. In allen Fällen kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Baumarkt von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, 28.04.2022, 01.20 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Kurt-Hebach-Straße in Mainz-Kastel ein Baumarkt von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich gegen 01.20 Uhr Zutritt zum Gartencenter des Marktes und entwendeten diverse Aufstellpools sowie Poolzubehör im Gesamtwert von über 2.500 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Gebäudefassade mit Graffiti beschmiert, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Festgestellt: 29.04.2022, 08.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Boelckestraße die Fassade eines gewerblichen Gebäudes mit schwarzer Farbe besprüht und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Der Schriftzug wurde am Freitagmorgen gegen 08.00 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Freitag: A66, hinter Anschlussstelle Nordenstadt, Fahrtrichtung Rüdesheim

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell