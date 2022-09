Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 29.09.2022

Goslar (ots)

Seesen

In der Zeit vom 27.09.22 18:00 Uhr bis 28.09.22 10:00 Uhr dringt ein zur Zeit unbekannter Täter gewaltsam in den Bürocontainer eines Gebrauchtwagenhändlers auf der Frankfurter Straße in Seesen ein und entwendet anschließend mit dem dort aufgefundenen PKW-Schlüssel einen grauen Hyundai Tucson vom Grundstück. Der PKW war nicht zugelassen, Kennzeichen sind nicht am Fahrzeug. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,- Euro. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen, Tel. 05381/9440.

Seesen

Am 28.09.22 kommt es gegen 21:15 Uhr auf der Frankfurter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Eine 21jährige aus Seesen befährt mit dem Scooter die Frankfurter Straße in Richtung K61, als auf Höhe der Hausnummer 25 ein PKW die Scooter-Fahrerin derart schneidet, so daß diese nach rechts ausweichen muss und gegen einen anderen geparkten PKW stößt. Die Scooter-Fahrerin wird hierbei leicht verletzt. Am geparkten PKW entsteht Sachschaden. Der Verursacher-PKW entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise und Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen, Tel. 05381/9440.

Seesen

Am 28.09.22 gegen 23:55 Uhr rangiert ein 31jähriger ukrainischer LKW-Fahrer auf dem Autohof in Rhüden mit seiner Sattelzugmaschine und beschädigt hierbei eine Elektro-Ladesäule. Sachschaden ca. 1000,- Euro. Bei der Unfallaufnahme wird durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest wird der Alkoholkonsum bestätigt, eine Blutentnahme wird angeordnet. Aufgrund des hohen Wertes wird der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell