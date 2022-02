Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw-Diebe gefasst

Mehlingen/ A 6 (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A 63 zwischen den Anschlussstellen Sembach und KL-Zentrum um 12:30 Uhr durch eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern, stellten die Beamten fest, dass der Pkw nach Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in der Nacht zum 25.02.2022 in Bayern entwendet wurde. Der Besitzer hatte den Verlust erst heute Morgen festgestellt. Die drei männlichen Insassen im Alter von 19-22 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Den drei Tatverdächtigen werden weiterhin 14 Pkw-Aufbrüche in Bayern zur Last gelegt. Außerdem stellte sich heraus, dass der 19jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und unter der Einwirkung von Drogen stand. Die Personen wurden zwecks weiterer Maßnahmen an die sachbearbeitende Dienststelle in Bayern überstellt. Der Besitzer des PKW dürfte sich über den schnellen Fahndungserfolg und Rückgabe des Pkw freuen.|PAST

