Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Freiberg am Neckar: Polizei ermittelt wegen illegalem Autorennen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Polizei gegen den 21-jährigen Fahrer eines Mercedes, den 31-jährigen Fahrer eines BMW sowie gegen den bislang unbekannten Fahrer eines weiteren Mercedes, die sich in der Nacht zum Sonntag gegen 00:50 Uhr auf der BAB 81 zwischen den beiden Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord ein Rennen geliefert haben sollen. Ein Zeuge teilte mit, dass die drei Fahrzeuge zunächst mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen waren und sich hierbei immer wieder überholt und ausgebremst haben sollen. An der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen fuhr die drei Fahrzeuge auf die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart ab. Alarmierte Polizeistreifen konnten den BMW und einen der beiden Mercedes feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Beide Fahrer mussten an Ort und Stelle ihre Führerscheine abgeben, außerdem wurde das Mobiltelefon des 21-jährigen beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die sachdienliche Hinweise geben können oder die durch die Fahrweise der Tatverdächtigen behindert der gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell