Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Diebstahl aus Lkw - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

An einem in der Zeissstraße in Ditzingen abgestellten Lkw haben sich bislang unbekannte Diebe am vergangenen Wochenende zu schaffen gemacht. Zwischen Freitag 12:30 Uhr und Sonntag 18:20 Uhr wurde zunächst mutmaßlich die Beifahrertüre auf unbekannte Weise aufgeknackt. Im Fahrzeuginneren haben die Täter dann das Armaturenbrett des Mercedes-Lkw abmontiert und das Zentralsteuergerät ausgebaut. Hierdurch ist der Lkw zunächst nicht mehr fahrbereit, der Wert des Diebesgutes wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell