Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Einmietbetrug:

Der Betreiber eines Hotels in Bad Harzburg erschien am Dienstag, den 27.09.2022, bei der Polizei um eine Anzeige wegen Einmietbetrugs zu erstatten, nachdem ein Gast seine Kosten für Speisen und Übernachtungen schuldig geblieben ist. Der Täter hatte sich und seine Familie für ca. eine Woche im August im Hotel einquartiert. Zum "Bezahlen" legte er eine Kreditkarte vor, die zunächst auch funktionierte. Die Kosten wurden jedoch anschließend vom Kreditinstitut nicht überwiesen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 2500,- Euro. Bei der Überprüfung des Namens stellte sich heraus, dass der Mann schon mehrfach Einmietbetrügereien begangen hat. Außerdem besteht der Verdacht für eine Straftat wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, da der Mann einen Pkw gefahren hat, ohne im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein.

Diebstahl eines Pedelec-Fahrrades in Vienenburg:

Bislang unbekannte/r Täter betraten im Zeitraum von Montag, den 26. September 2022, 20.45 Uhr bis zur Feststellung am Dienstag, den 27. September 2022, 15.00 Uhr, ein Grundstück in Vienenburg in der Bismarckstraße. Hier öffneten sie die Tür eines Schuppens und. Anschließend wurde das darin mit einem Schloss gesicherte Pedelec der Marke Conway entwendet. Das Fahrrad hat einen Wert von ca. 4800,- Euro.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Vienenburg/Lochtum:

Am Montag, den 26.09.2022, gegen 03.30 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, weil er durch Geräusche aufmerksam wurde die von dem Aufbruchsversuch an einem Zigarettenautomaten herrührten. Die vier bislang unbekannten Täter waren dabei den auf einem Grundstück in der Straße Am Sportplatz aufgestellten Automaten mittels Werkzeugen aufzubrechen als sie mitbekamen, dass sie dadurch Aufmerksamkeit erregt hatten und flüchteten zu Fuß vom Tatort. Eine daraufhin sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell