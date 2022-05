Polizei Düsseldorf

POL-D: Flughafen - "Park and Fly" falsch verstanden - Niederländerin wollte mit ihrem Pkw direkt auf dem Rollfeld neben ihrem Flieger parken - Blutprobe und Führerscheinentzug

Düsseldorf (ots)

Ungläubiges Staunen löste heute Morgen eine 57-jährige niederländische Staatsbürgerin bei einem Flughafenmitarbeiter an einem Zufahrtstor des Düsseldorfer Flughafens aus. Die Dame gab zum Besten, dass sie einen Flug nach Spanien gebucht habe und unbedingt mit ihrem Pkw zu ihrem Flieger auf das Rollfeld fahren wolle.

Dass der Wachmann an dem Zufahrtstor (natürlich) nicht umgehend den Erwartungen der Dame entsprach, wollte diese partout nicht einsehen. Protestierend und mit aggressiven Unterton weigerte sie sich zudem, das Zufahrtstor entsprechend frei zu machen. Obendrein nahm der Wachmann noch deutlichen Alkoholgeruch bei der renitenten Fahrerin wahr. Einsatzkräfte von Bundespolizei und Polizei Düsseldorf stellten bei der anschließenden Überprüfung der Frau einen erheblichen Alkoholisierungsgrad fest. Ein Flugticket oder Gepäck waren ebenfalls nicht vorhanden. Ob die Urlauberin im Flieger "nachlösen" wollte, blieb bis dato unbekannt. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 900 Euro, ein sichergestellter Fahrzeugschlüssel, eine Blutprobe und ein Verbot der Weiterfahrt sowie ein Strafverfahren sind jedenfalls kein Vergleich mit einem Strandurlaub in Spanien.

