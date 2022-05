Polizei Düsseldorf

POL-D: Niederkassel - Am Deich - Versuchter Armbanduhrenraub auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 18. Mai 2022, 22:05 Uhr

Vergeblich versuchte gestern am späten Abend ein unbekannter Räuber einem 26-jährigen Düsseldorfer die Armbanduhr zu rauben. Der Unbekannte bedrohte den Geschädigten mit einer Schusswaffe, hatte jedoch nicht mit dem Widerstand seines vermeintlichen Opfers gerechnet. Laut erster eigener Aussage befand sich der 26-Jährige auf dem Gehsteig, als ihn der Unbekannte von hinten ansprach. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er die Herausgabe der Armbanduhr des Düsseldorfers. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, versuchte der Räuber die Uhr von dessen Handgelenk zu reißen. Als Reaktion schrie der Geschädigte den Täter an und stieß ihn von sich weg, der daraufhin zu einem bereitstehenden Pkw flüchtete, in dem ein Komplize am Steuer saß. Das Fahrzeug flüchtete daraufhin in Richtung Kanalstraße. Die Polizei fragt nun: "Wer hat zur betreffenden Uhrzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet. Wer kann Hinweise auf die Identität der Täter geben?" Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 870 0.

