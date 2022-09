Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 28.09.2022

Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom 26.09.2022, 18:00 Uhr, bis zum 27.09.2022, 11:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Hotels in der Frankfurter Straße in Seesen eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen ordnungsgemäß geparkten PKW VW und verließ anschließend die Unfallörtlichkeit, ohne eine Schadensregulierung herbeizuführen. Es entstand ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Seesen zu melden.

Verkehrsunfall

Am 27.09.2022, 12:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Kampstraße / Talstraße in Seesen zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin aus Seesen befuhr mit ihrem PKW Daewoo die Kampstraße und wollte nach links in die Talstraße einbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 28-jährige Seesenerin mit ihrem PKW Audi. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Hierbei wurde die 28-jährige leicht verletzt. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf etwa 7000 Euro geschätzt.

