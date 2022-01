Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall in der Bahnhofstraße

Speyer (ots)

Am 18.01.2022 um 11:45 Uhr befuhr eine 35-jährige Speyererin mit ihrem PKW die Bahnhofstraße in Richtung der Wormser Landstraße und bremste verkehrsbedingt ab, um auf das Gelände eines Supermarktes einzufahren. Ein hinter ihr fahrender 54-jähriger PKW-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf das Heck der Dame auf. Dabei erlitt ein 4-jähriges Kind im PKW der 35-Jährigen einen Schock, weswegen vorsorglich der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Verletzungen erlitt das Kind jedoch nicht. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von ca. 700 Euro.

