POL-PDLU: Römerberg - Diebstahl von Werkzeug aus Kleinbus

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 17.01.2022, 17:30 Uhr, und dem 18.01.2022, 07:30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise Zugang zu einem verschlossenen Kleinbus in der Madenburgstraße in Römerberg. Aus diesem entwendeten sie vier Werkzeugkoffer der Marke Hilti inklusive der darin befindlichen Hilti-Geräte. Es handelte sich dabei um einen Schlagschrauber, eine Schlagbohrmaschine, eine Säbelsäge und eine Stemmmaschine, jeweils mit Zubehör. Der entstandene Schaden liegt bei ca. 3500 Euro.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.

