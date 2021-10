Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Vorankündigung - Nachtwanderung der Jugendfeuerwehren im Kreis Paderborn.

Altenbeken (ots)

In der Eggegemeinde findet am Freitag, den 22.10.2021 eine Nachtwanderung von 13 Jugendfeuerwehren statt. Erwartet werden mehr als 280 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem gesamten Kreisgebiet. Die Strecke ist ca. sechs Kilometer lang und führt um und durch Altenbeken. In kleinen Gruppen müssen die jungen Brandschützer an verschiedenen Stationen Aufgaben erfüllen. Gestartet wird um 18:00 Uhr an der Schützenhalle im Driburger Grund. Es gilt die 3G Regel. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr anlässlich des 25. Geburtstages der Jugendfeuerwehr Altenbeken ausgerichtet.

Original-Content von: Feuerwehr Altenbeken, übermittelt durch news aktuell