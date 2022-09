Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.09.2022

Goslar (ots)

E-Bike entwendet

Goslar. Am Montag, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike der Marke Bianchi vor einem Discounter in der Marienburger Straße. Das E-Bike war in der angegebenen Zeit mit einem Faltschloss gesichert. Der Schaden wird auf 3300 EUR geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

Widerstand und Beleidigung

Goslar. Am Montag, gegen 16.00 Uhr, forderte der Rettungsdienst Unterstützung bezüglich eines 17-jährigen Goslarers an. Dieser wollte sich nach einer Bewusstlosigkeit im Hohen Brink nicht behandeln lassen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte er diese. Bei der Mitnahme zur Dienststelle leistete er Widerstand. Aufgrund seines Gesundheitszustands wurde der 17-jährige einem Landkreisbeamten und einem Arzt vorgestellt. Im Anschluss musste er sich zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung begeben.

Widerstand und Beleidigung

Goslar. Am Montag, gegen 17.00 Uhr, erscheint ein 19-jähriger Goslarer bei der Polizei Goslar, um Gegenstände eines Freundes abzuholen, welcher sich im polizeilichen Gewahrsam befand. Mit den Erklärungen der Polizeibeamten, warum er die Gegenstände nicht ausgehändigt bekommen könne, gab sich der Goslarer nicht zufrieden und beleidigte noch vor dem Dienststellengebäude die Polizisten. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam der junge Mann nicht nach, wurde aggressiv und sprang auf die Fahrbahn der Heinrich-Pieper-Straße. Daraufhin musste er selbst in Gewahrsam genommen werden und leistete dabei Widerstand. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden Utensilien für einen Cannabis-Konsum festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Montag, 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw Seat auf einem Parkplatz im Konrad-Adenauer-Ring. An dem Pkw Seat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. Am Montag, zwischen 11.00 und 11.10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Pkw VW Golf, der auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Marienburger Straße geparkt war. Ohne die Unfallbeteiligung anzuzeigen, wurde der Parkplatz verlassen. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Goslar unter 05321-339-0 entgegen.

i.A. Holzhausen, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell