POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.09.2022

Goslar (ots) - Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 26.09.2022 Aufbruchversuch am Zigarettenautomaten Mehrere Täter versuchten in der Ortslage Lochtum einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 26.09.2022, in der Zeit von 01.30 - 03.30 Uhr, versuchten mehrere Täter in der Straße "Am Sportplatz" einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der vorhandenen ...

