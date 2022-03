Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Hürtgenwald (ots)

In Vossenack verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem freistehenden Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räume.

Am Dienstag um 13:30 Uhr stellte man den Einbruch in das Haus in der Straße "Germeter" in Vossenack fest. Unbekannte hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere. In mehreren Räumen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Was genau fehlte, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag (26.02.2022), 17:00 Uhr, und Dienstag (01.03.2022), 13:30 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

