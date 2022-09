Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom Sa, 24.09.2022, 12:00 Uhr bis So, 26.09.2022, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Goslar - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr parkt der 36-jährige Goslarer mit einem Pkw VW Golf an der Diskothek "Nachtschicht", Carl-Zeiss-Straße in Goslar aus und touchiert dabei den ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Polo der 19-jährigen Geschädigten. Durch den Zusammenstoß entsteht ein Sachaschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern und damit seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, entfernt sich der 36-Jährige. Er kann aber durch die Beamten der Polizei Goslar im Innenstadtbereich mit seinem ebenfalls beschädigten Pkw angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wird bekannt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Den 36-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und eines wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Straftaten

Ladendiebstahl in großem Stil Goslar - Am 24.09.2022 gegen 16:00 Uhr entwenden zwei bislang nicht bekannte Täter aus den Auslagen eines Drogeriemarktes in der Marienburger Straße in Goslar eine große Menge an Drogerieartikeln. Sämtliche Artikel verstauen die Täter in einer großen Permanenttragetasche. Im Anschluss können sich beide Täter mit dem Diebesgut unerkannt in unbekannte Richtung entfernen.

Sachbeschädigung am Pkw

Langelsheim/Astfeld - Bereits in der Zeit von Freitag, 23.09.2022 19:30 Uhr bis Samstag, 24.09.2022 14:00 Uhr wird der Pkw Ford der 46-jährigen Geschädigten durch einen Fußtritt beschädigt. Zur genannten Tatzeit befand sich der Pkw ordnungsgemäß geparkt im Hüttenweg in Astfeld. Auch hier gelingt es der Täterin/ dem Täter sich unerkannt von Ereignisort zu entfernen. Der hier entstandene Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 500 Euro.

Zeugen, die die Vorfälle oder die Verkehrsunfallflucht beobachtet haben und sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Goslar unter 05321/339-0 in Verbindung zu setzen.

