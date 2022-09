POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 24.09.2022

Goslar (ots) - Sachbeschädigung durch Graffiti Goslar. In der Nacht von Montag auf Dienstag sprühen bislang unbekannte Täter rosafarbenen Lack auf einen denkmalgeschützten Turm und einen Schaukasten in der Klubgartenstraße. Auch an einem Stromverteilerkasten kann die Lackfarbe festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 600 EUR geschätzt. Hinweise ...

mehr