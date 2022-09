Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 23.09.2022

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22.09.2022, gegen 16.30 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken ein parkendes Fahrzeug, welches im Bereich der Marktstraße in Seesen abgestellt war. Der Verkehrsteilnehmer verließ die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000,00 Euro. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Unbefugte Ingebrauchnahme eines Fahrrades

Am Donnerstag, 22.09.2022, zwischen 08.35 Uhr und 13.10 Uhr, wurde das Fahrrad der Anzeigeerstatterin unbefugt vom Gelände des Gymnasiums Seesen entnommen und in Gebrauch genommen. Das Rad konnte später im Nahbereich an einer Bushaltestelle beschädigt aufgefunden werden. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bereits im Zeitraum von Dienstag, 20.09.2022, und Mittwoch, 21.09.2022, wurden am Fahrzeug der Anzeigeerstatterin, welches in der Granestraße in Seesen abgestellt war, Beschädigungen an der Fahrertür zugefügt. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen unter der Telefonnummer 05381/944-0 in Verbindung zu setzen.

