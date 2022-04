POL-MK: Kontrolle eines Kleinkraftrades

Altena (ots) - Am späten Mittwochabend brannte an der Werdohler Straße ein leerstehendes Mehrfamilienhaus. Das vierstöckige Haus liegt an der B 236 gegenüber der Industriebrache Schwarzenstein. Ein vorbeikommender Autofahrer entdeckte kurz nach 21.30 Uhr Rauchsäule und Flammen und meldete den Brand per Notruf. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, waren die Flammen im zweiten Obergeschoss zu sehen. Das Feuer war gegen ...

