Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Brennende Gartenmöbel fordern nächtlichen Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

Langlingen (ots)

In der Nacht zum 16. März 2022 wurde die Ortsfeuerwehr Langlingen um 04:02 Uhr zu einem Brandeinsatz in die Straße "Am Flootgarten" alarmiert.

Bei Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges stellte sich schnell heraus, dass kein weiteres Eingreifen der Feuerwehr notwendig war, da der Meldende die brennenden Gartenmöbel bereits eigenständig löschen konnte.

Infolgedessen wurde die Brandstelle auf Glutnester kontrolliert, die umliegenden Räumlichkeiten belüftet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Zur Brandursache und der entstandenen Schadenshöhe können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Auskünfte gegeben werden.

Neben der Ortsfeuerwehr Langlingen waren ein Rettungswagen, sowie ein Streifenwagen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell