Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz/ Einbruch in Gartenlaube- 23-Jähriger vorläufig festgenommen

Lübeck (ots)

Am gestrigen Montagabend (13.12.) konnte ein Kleingärtner über eine Kamera sehen, dass sich eine fremde Person unberechtigt auf seiner Parzelle aufhielt. Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen in der Nähe festnehmen. Gegen 22.40 Uhr meldete sich ein Kücknitzer bei der Polizei und teilte mit, dass er durch seine Übertragungskamera sehen könne, wie eine Person offenbar das Türschloss zu seiner Gartenlaube im Kleingartenverein "Glück auf" aufbrechen würde. Durch die sichtbare Kameraaktivierung flüchtete der Mann zunächst, kam aber nach kurzer Zeit wieder und schlug die Kamera aus der Halterung und Verkabelung. Zudem öffnete er gewaltsam das Schloss des Geräteschuppens. Mehrere Beamte und Diensthund "Brix" wurden eingesetzt. Der Tatort war verwaist, allerdings konnten die Polizisten in unmittelbarer Nähe einen 23-jährigen Lübecker vorläufig festnehmen. Die Beschreibung passte. Zudem fanden die Beamten zwei Schraubendreher, welche sie sicherstellten. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Lübecker zunächst entlassen. Er wird sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell