Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 25.09.2022

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Im Zeitraum von Freitag, 23.09.2022, bis Samstag, 24.09.2022, ist es im Bereich der Dehnestraße in 38723 Seesen zu einer Sachbeschädigung an einem parkenden Kraftfahrzeug gekommen. Am Fahrzeug wurde hierbei der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 250,00 Euro beziffert. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen. (wie)

