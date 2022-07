Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Über 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten schlimmeres verhindern (Korrektur einer namentlich genannten Feuerwehr)

Schapen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gestern gegen 15.50 Uhr an einem Waldgebiet der Frerener Straße in Schapen zu einem Brandausbruch auf einer Fläche von etwa 5000 qm. Das Ablöschen wurde über zwei Stunden durch acht Feuerwehren der umliegenden Gemeinden Schapen, Freren, Spelle, Thuine, Venhaus, Messingen und der Werkfeuerwehr H&R ChemPharm aus Salzbergen mit insgesamt 202 Einsatzkräften gewährleistet. Am Brandort wurde die K316 Frerener Straße seitens der Polizei voll gesperrt. Die Feuerwehr setzte zur Glutnesterkennung mehrere Drohnen ein. Nach Beendigung der Löscharbeiten verblieben zwei Löschfahrzeuge zur Brandwache vor Ort. Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand.

