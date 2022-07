Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Grafschaft Bentheim - Anti-Atom-Radtour Tag 2

Am 17. Juli um 09.15 Uhr startete die Versammlung mit 24 Teilnehmern/innen. Diese fuhren von Lingen, Nordlohnerstraße aus zunächst in Richtung Speicherbecken nach Geeste wo sie gegen 10.00 Uhr ankamen. Die Fahrt führte nun vom Speicherbecken weiter in Richtung Haren zur Hüntelner Schleuse, wo sie gegen 12.05 Uhr eintrafen und die Gruppe auf 27 Teilnehmer/innen angewachsen ist. Dort wurden Transparente und gelbe Fässer gezeigt bzw. aufgestellt. Nach einem zweistündigen Aufenthalt an der Hüntelner Schleuse setzte sich die Gruppe wieder in Bewegung. In Höhe der Magnetschwebebahn in Lathen-Wahn auf der L 53 stießen etwa 200 weitere Teilnehmer/innen und vier Oldtimer-Traktoren dazu. Die Teilnehmer wurden bis zum Schützenhaus in Wippingen in der Schützenstraße begleitet und erreichten diese um 16.30 Uhr. Hier fand eine örtliche Kundgebung mit Redebeiträgen von Zeitzeugen aus dem Jahr 1976 statt. Es kam während der gesamten Versammlung zu keinen besonderen Vorkommnissen bzw. Störungen. Es wurde eine Nutzung der Fahrbahn durch die Versammlungsteilnehmer, auch wenn ein Radweg vorhanden ist, es sich aber nicht um eine viel befahrende Strecke handelt, versammlungsfreundlich zugelassen. Es erfolgte eine polizeiliche Absicherung der Versammlung, die ein hohes Maß an Verkehrssicherheit gewährleistete.

