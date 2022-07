Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - 76-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Am Sonntag gegen 17.52 Uhr kam es in Lingen in der Georgstraße zu einem Verkehrsunfall. Die 74-jährige Fahrerin eines Ford Tourneo fuhr die Georgstraße stadtauswärts. An der Kreuzung missachtete die Fahrerin das Rotlicht an der Ampelanlage und prallt mit dem von rechts kommenden 45-jährigen Fahrer eine VW T-Roc zusammen, welcher die Kaiserstraße aus Richtung Rheiner Straße in Richtung Nordstraße fuhr. Die 74-Jährige und der 45-Jährige blieben unverletzt. Ein 76-Jähriger Mitfahrer aus dem Tourneo wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell