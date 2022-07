Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti gesucht

Freren (ots)

In der Zeit vom 16. auf den 17. Juli kam es zu mehreren Farbschmierereien. In der Lünsfelder Straße wurde eine Hauswand sowie eine Grundstücksmauer mit pinker Farbe beschmiert. In der Kirchwallstraße wurde ein am Straßenrand geparkter VW Transporter ebenfalls mit pinker Graffiti-Farbe beschmiert. Ebenso wurde in der Klausenstraße ein Bushaltestellenhäuschen, ein Mülleimer sowie die davor befindliche Fahrbahn mit pinker Farbe beschmiert. Die gesamte Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell