POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Einbruch gesucht

Papenburg (ots) - In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli kam es in Papenburg in der Straße Deverweg zu einem versuchten Einbruch. Die bislang unbekannten Täter beschädigten dabei eine Tür zu einem Restaurant. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

