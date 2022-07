Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Kinder und Jugendliche aus dem Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehren Emsland zu Besuch bei der Polizei

Am Sonntag besuchten rund 50 Kinder und Jugendliche aus dem Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehren Emsland die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim am Standort Lingen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten sich im Rahmen eines Workshops einen Einblick rund um den Polizeiberuf verschaffen. So gab es unter anderem Stationen, bei denen sich die Kinder in die Rolle eines Zeugens versetzen durften oder in Sachen Selbstbehauptung ein wenig geschult worden. Außerdem wurde den Kindern die Wache und die Einsatzmittel, sowie der Streifenwagen der Polizei vorgestellt. Im Bereich der Kriminaltechnik durfte jedes Kind seinen individuellen Fingerabdruck abgeben und auch in der Beweissicherung am Tatort hineinschnuppern. Aber auch der aktive Part durfte natürlich nicht fehlen. So durften sich die Zeltlagerteilnehmer an einer Kletterwand auspowern oder bei einer Torwand ihre Schießkünste unter Beweis stellen. Der Schuss wurde in Form einer Geschwindigkeitsmessanlage gemessen, nahezu wie die Fahrzeuge im Straßenverkehr. Am Ende des Tages übergab die Inspektionsleiterin Frau Nicola Simon jeden Teilnehmer eine Urkunde und kürte zum krönenden Abschluss den besten Schützen an der Torwand. Ein rundum gelungener Tag bei bestem Wetter und interessierten Kindern.

